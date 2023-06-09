Банду из 16 сотрудников колл-центров осудили за обман жителей Кубани на 7 млн рублей

Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 16 человек, которых обвиняли в мошенничестве, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.

По данным следствия, с 2016 по 2018 год участники преступного сообщества занимались мошенничеством в интернете. Злоумышленники создали колл-центры на Кубани и в Адыгее. Они получали клиентские базы интернет-магазинов, которые специализировались в основном на продаже косметики и биодобавок.

Злоумышленники звонили клиентам интернет-магазинов и убеждали их в том, что те купили некачественный товар и имеют право на компенсацию. При этом аферисты обещали поддержку «представителей госорганов», за которую просили оплату. Ущерб от деятельности участников преступной группы составил около 7 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд назначил организаторам преступлений, среди которых двое мужчин и четыре женщины, от 12,5 до 14 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Остальные участники преступного сообщества получили строки в размере от 3 до 7 лет лишения свободы в колониях общего режима. С осужденных взыскали сумму ущерба. Приговор в законную силу не вступил.

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