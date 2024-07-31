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Банда из 8 человек полгода грабила частные дома в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/banda-iz-8-chelovek-polgoda-grabila-chastnye-doma-v-krasnodarskom-krae
Банда из 8 человек полгода грабила частные дома в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Перед судом предстанут восемь жителей Краснодарского края в возрасте от 26 до 39 лет. Их обвиняют в серии разбойных нападений.

По данным следствия, подозреваемые в течение полугода совершили три разбойных нападения в Кореновске и Горячем Ключе. По ночам они врывались в частные дома и избивали хозяев. После этого, угрожая, забирали деньги и ценности. Общий ущерб четверым потерпевшим составил порядка 2 млн рублей.

На время следствия один из подозреваемых находился под домашним арестом, остальные содержались под стражей.

В настоящее время уголовное дело передали в Горячеключевской городской суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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