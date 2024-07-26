Бамбуковую рощу огородили от вандалов в сочинском «Дендрарии»

Летом ― всегда простор для посещений туристических объектов. Многие из них интересны именно редкими растениями, которые туристы то и дело пытаются потрогать, сорвать или оставить на свой след, в итоге убивая уникальную растительность. Так, в сочинском «Дендрарий» бамбук стал жертвой вандалов.

Выцарапанные имена или романтичные признания на стебле бамбука превратились в эстафету.

«Как-то умудряются специально приносить средства, чтобы что-то написать на бамбуках. Уже другим фотографироваться на этом фоне нет никакой радости. Не забываем, что сочинский «Дендрарий» ― это не только особо охраняемая природная территория, но и объект историко-культурного наследия, то есть, приходя сюда, вы попадаете в музей под открытым небом», ― говорит ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Музей под открытым небом в парке сохраняют всеми силами, почва под растениями из–за постоянного вытаптывания засохла, что мешает росту молодых побегов растения, роща редеет.

«Тут надписи вандальные, но каждый хочет оставить что-то о себе. Надо прививать людям культуру», ― делится турист из Московской области Андрей.

«Я считаю, что люди портят растения, а так вообще очень красиво здесь, просто изумительно, мы здесь первый раз», ― говорит турист из Тюмени Елена.

В парке одна из богатейших коллекций бамбуков в стране. Она насчитывает 19 видов и форм. Стебли могут быть гибкими и даже извилистыми.

«В хорошем состоянии бамбуковой рощи даже сложно просунуть руку между стеблями. Так плотно они растут», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Мало кто знает, что бамбук цветет один раз за свою жизнь. Принято считать, что бамбук сорняк. В Сочи его можно встретить на склонах. Для местности курорта он необходим. В Дендрарии объясняли, почему вообще лучше не трогать бамбук руками. Особенно молодой и даже цветущий.

― Бамбук, особенной молодой, очень нежный и даже защищен он внешнего воздействия восковым налетом, когда мы притрагиваемся к нему, этот восковой налет стирается.

Кипарисовая роща в Анапе ― уникальное явление природы. В последние годы рощу посещают сотни туристов. Людей просят не подплывать до к деревьям на близкие расстояния. Даже стоят буйки, но не все это понимают.

Природное богатство региона уникально. Государственный заповедник Утриш занимает огромную территорию. Все это необходимо беречь и сохранять для будущих потомков. Так, в Краснодаре ― в Городском саду можно полюбоваться вековыми дубами, одному из которых больше 600 лет.

Пока бамбуковую рощу в сочинском «Дендрарии» огородили.

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