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Бактерицидные камеры закупили в Курганинскую ЦРБ по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bakteritsidnye-kamery-zakupili-v-kurganinskuyu-tsrb-po-natsproektu
Бактерицидные камеры закупили в Курганинскую ЦРБ по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медицинское оборудование в Курганинскую районную больницу приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Бактерицидные камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов. Использование нового оборудования поможет поддерживать в больнице высокий уровень стерильности.

«К стерильности инструментов и материалов в больницах предъявляют высокие требования. От этого зависит безопасность пациентов. Мало качественно простерилизовать инвентарь — важно сохранить высокий уровень стерильности. Помочь в этом нам смогут новые бактерицидные лампы», — сказала главврач Курганинской ЦРБ Татьяна Накиб.

Благодаря новым бактерицидным камерам врачи даже в самой экстренной ситуации будут иметь доступ к стерильным приборам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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