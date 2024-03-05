«Байрактар» в Туапсе: сухогруз Ece Nur Bayraktar пришвартовался в порту

Судно «Байрактар» встало на погрузку удобрений в Туапсинском балкерном терминале около 7:00.

Ece Nur Bayraktar — балкер, плавающий под флагом Мальты. Его общая длина — 196 м, ширина — 32,26 м, грузоподъемность — 58,8 тыс. тонн.

Название «Байрактар» достаточно обыденное для различного рода техники в Турции — на турецком языке оно означает «знаменосец, прапорщик».

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