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Байкеры и полицейские объединились в новогоднем мотопробеге в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bajkery-i-politsejskie-obedinilis-v-novogodnem-motoprobege-v-krasnodare
Байкеры и полицейские объединились в новогоднем мотопробеге в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Днем 9 декабря на улицах Краснодара заметили десятки Дедов Морозов, Снегурочек и снеговиков на мотоциклах.

Оказалось, это запланированный мотопробег, организованный Общественным советом при управлении МВД по Краснодару, отделением Международного клуба любителей, администрацией муниципального образования, ЗСК и Героя РФ Евгения Шендрика.

Более 80 мотоциклов с новогодними героями проехали по улицам краевой столицы, сделав остановки Екатерининском сквере и парке «Краснодар».

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Кроме того, организаторы мотопробега вручили более 500 новогодних подарков детям, чьи отцы сейчас защищают интересы страны в зоне СВО, и из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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