Байкер врезался в столб и погиб в Краснодарском крае
Происшествия
27.04.2023 11:44
Смертельная авария произошла 26 апреля около 19:00 на улице Красной станице Тбилисской.
По предварительным данным, 31-летний байкер, у которого не было водительских прав, сел без шлема за руль мотоцикла марки Suzuki. Мужчина превысил скорость, съехал с дороги и врезался в бетонную опору наружного освещения.
В результате ДТП мужчина погиб на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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