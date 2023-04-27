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Байкер врезался в столб и погиб в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bajker-vrezalsya-v-stolb-i-pogib-v-krasnodarskom-krae
Байкер врезался в столб и погиб в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 26 апреля около 19:00 на улице Красной станице Тбилисской.

По предварительным данным, 31-летний байкер, у которого не было водительских прав, сел без шлема за руль мотоцикла марки Suzuki. Мужчина превысил скорость, съехал с дороги и врезался в бетонную опору наружного освещения.

В результате ДТП мужчина погиб на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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