Байкер врезался в столб и погиб в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла 26 апреля около 19:00 на улице Красной станице Тбилисской.

По предварительным данным, 31-летний байкер, у которого не было водительских прав, сел без шлема за руль мотоцикла марки Suzuki. Мужчина превысил скорость, съехал с дороги и врезался в бетонную опору наружного освещения.

В результате ДТП мужчина погиб на месте аварии до приезда скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.