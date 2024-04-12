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Байкер погиб в ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bajker-pogib-v-dtp-v-krasnodarskom-krae
Байкер погиб в ДТП в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Смертельная авария произошла 12 апреля около 8:00 на 41-м километре ФАД «Кавказ» в Тихорецком районе.

По предварительным данным, 71-летний местный житель ехал за рулем Nissan X-trail и при развороте в запрещенном месте не убедился в безопасности маневра. В результате иномарка столкнулась с мотоциклом Honda, которым управлял 32-летний житель Павловского района.

В результате аварии мотоциклист погиб на месте происшествия, его25-летний пассажир с травмами госпитализирован в Тихорецкую ЦРБ. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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