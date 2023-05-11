Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Байден заявил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bajden-zayavil-chto-defolt-v-ssha-obernetsya-problemami-dlya-vsego-mira
Байден заявил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира
Фото The White House

Возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, сказал президент страны Джо Байден 10 мая на мероприятии в Нью-Йорке.

В сложившимся кризисе американский президент обвинил республиканцев, подчеркнув, что США могут продолжать выплачивать свои долги. При этом он отметил, что при объявлении дефолта экономику страны ожидает рецессия, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает.

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — заявил Байден.

В январе Министерство финансов США уведомило Конгресс о введении «экстраординарных мер» в связи с достижением предельной отметки государственного долга в 31,381 трлн долларов. Администрация США настаивает на увеличении предельной отметки без каких-либо условий, однако Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, связывает этот шаг с сокращением бюджетных расходов, сообщает РИА «Новости».

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», Калифорния объявила дефолт по пандемийному долгу в 18,6 млрд долларов. Штат занял эти средства у федерального правительства, чтобы покрыть пособия по безработице во время пандемии.

Статьи
Остановить деменцию: ученые выяснили, почему пенсионерам полезна музыка
Остановить деменцию: ученые выяснили, почему пенсионерам полезна музыка
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях