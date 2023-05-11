Байден заявил, что дефолт в США обернется проблемами для всего мира

Возможный дефолт в США грозит трудностями всему миру, сказал президент страны Джо Байден 10 мая на мероприятии в Нью-Йорке.

В сложившимся кризисе американский президент обвинил республиканцев, подчеркнув, что США могут продолжать выплачивать свои долги. При этом он отметил, что при объявлении дефолта экономику страны ожидает рецессия, а международная репутация Вашингтона сильно пострадает.

«Если у нас будет дефолт по нашему долгу — у всего мира проблемы», — заявил Байден.

В январе Министерство финансов США уведомило Конгресс о введении «экстраординарных мер» в связи с достижением предельной отметки государственного долга в 31,381 трлн долларов. Администрация США настаивает на увеличении предельной отметки без каких-либо условий, однако Палата представителей, контролируемая Республиканской партией, связывает этот шаг с сокращением бюджетных расходов, сообщает РИА «Новости».

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», Калифорния объявила дефолт по пандемийному долгу в 18,6 млрд долларов. Штат занял эти средства у федерального правительства, чтобы покрыть пособия по безработице во время пандемии.