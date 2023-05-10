Калифорния объявила дефолт по пандемийному долгу в 18,6 млрд долларов

Штат занял около 20 млрд долларов у федерального правительства, чтобы покрыть пособия по безработице в пандемийное время.

Для начала выплаты кредита в бюджете на 2023–2024 годы запланировали 750 млн долларов, однако губернатор штата Гэвин Ньюсом январе принял решение не возвращать долг и отозвал финансирование.

В связи с этим предприятия Калифорнии обременены расходами — на них возлагается ответственность за кредиты. Ставка налога на безработицу должна будет ежегодно увеличиваться с 0,6% до 0,3%, пока долг не будет закрыт.

На страхование по безработице у федерального правительства заняли деньги 22 штата. Долг не выплатили только Калифорния, Нью-Йорк, Колорадо и Коннектикут. Самый большой долг у Калифорнии — около 18,6 млрд долларов. Это связано с более строгим карантином в штате, из-за чего сильно вырос уровень безработицы, сообщает The Epoch Times.

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