Бабушка убитой в Краснодарском крае девушки-аниматора умерла через 3 дня после ее похорон

Об этом сообщила мать убитой Татьяны Мостыко — Надежда Плешкина в группе, созданной после пропажи аниматоров.

По словам женщины, бабушка Татьяны Мостыко умерла 11 мая, ее похоронили 13 мая. Похороны убитой в Краснодарском крае девушки прошли 7 мая в Красноярске, сообщает «КП-Кубань».

Жестокое убийство аниматоров из Усть-Лабинска — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко произошло в конце апреля в Краснодарском крае. У них лопнуло колесо возле станицы Березанской, когда они возвращались домой. Трое мужчин заметили стоящих в темноте на трассе мужчину и девушку, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на аниматоров, забрали деньги и банковские карты, с которых сняли более 180 тыс. рублей. Похитив деньги, бандиты убили мужчину и девушку. Тела они спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фонд Дерипаски организовал чартер из Красноярска для матери убитой на Кубани Татьяны Мостыко. Об этом в видеообращении рассказала мать девушки — Надежда Плешкова.