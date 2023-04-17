Бабушка убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика просит пожизненный срок для его отчима
Происшествия
17.04.2023 14:11
Об этом 17 апреля на очередном заседании суда заявил юрист бабушки мальчика.
Женщина просит приговорить отчима погибшего ребенка к пожизненному сроку.
При этом прокурор просит для подсудимого 22 года в колонии строгого режима, а для матери мальчика — 21 год в колонии общего режима. При этом проведенное в СИЗО время он предлагает зачесть в общий срок, сообщает «АиФ — Юг».
Преступление произошло в июне прошлого года. Мать и отчим объявили в розыск 5-летнего мальчика, но спустя несколько дней признались в его убийстве.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом.
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