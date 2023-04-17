Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Бабушка убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика просит пожизненный срок для его отчима

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/babushka-ubitogo-v-krasnodare-5-letnego-malchika-prosit-pozhiznennyj-srok-dlya-ego-otchima
Бабушка убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика просит пожизненный срок для его отчима
Фото пресс-службы судов Краснодарского края

Об этом 17 апреля на очередном заседании суда заявил юрист бабушки мальчика.

Женщина просит приговорить отчима погибшего ребенка к пожизненному сроку.

При этом прокурор просит для подсудимого 22 года в колонии строгого режима, а для матери мальчика — 21 год в колонии общего режима. При этом проведенное в СИЗО время он предлагает зачесть в общий срок, сообщает «АиФ — Юг».

Преступление произошло в июне прошлого года. Мать и отчим объявили в розыск 5-летнего мальчика, но спустя несколько дней признались в его убийстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом.

Статьи
Топ продуктов — природных мочегонных
Топ продуктов — природных мочегонных
Минимальный набор средств для ежедневного ухода за лицом
Минимальный набор средств для ежедневного ухода за лицом
Пять советов по развитию скорочтения
Пять советов по развитию скорочтения
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Чем опасны наушники и как не оглохнуть раньше времени?
Зачем дома кактус: во что верят люди
Зачем дома кактус: во что верят люди
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
  2. Отопительный сезон завершается в Краснодаре
  3. Полиция проверяет видеозапись из лифта: агрессивная женщина била дочку по голове и хватала ее за волосы
  4. Краснодар и Сочи вошли в топ-3 городов с самым вкусным кофе
  5. Закормили до смерти: мертвых карпов обнаружили в пруду парка Фрунзе в Новороссийске
  6. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях