Бабушка убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика просит пожизненный срок для его отчима

Об этом 17 апреля на очередном заседании суда заявил юрист бабушки мальчика.

Женщина просит приговорить отчима погибшего ребенка к пожизненному сроку.

При этом прокурор просит для подсудимого 22 года в колонии строгого режима, а для матери мальчика — 21 год в колонии общего режима. При этом проведенное в СИЗО время он предлагает зачесть в общий срок, сообщает «АиФ — Юг».

Преступление произошло в июне прошлого года. Мать и отчим объявили в розыск 5-летнего мальчика, но спустя несколько дней признались в его убийстве.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика заявила в суде о боязни заразиться туберкулезом.