Бабье лето в Новороссийске: теплое море и солнечная погода в начале октября

Видео канала «Кубань 24»

В Новороссийске купальный сезон продолжается и в начале октября. Отдыхать на море приходят целыми семьями. Даже утром на пляже немало людей.

«Синоптики не подвели. Бабье лето в Новороссийске выдалось теплым. Вода очень комфортная, шторма нет, светит солнце, будто подталкивая нерешительных окунуться. Туристов сейчас немного, зато местные жители вдоволь наслаждаются теплым морем и с удовольствием принимают солнечные ванны», — рассказала собственный корреспондент Анна Бакулина.

Температура воды у берегов Новороссийска примерно +22 °C, на один градус теплее только в Архипо-Осиповке. Утром у моря можно заметить в основном тех, кто приходит для оздоровления организма. При этом арендатор местного пляжа уже убрал все навесы и зонтики, но это не останавливает отдыхающих, которые сами приносят все необходимое.

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