Бабье лето в Новороссийске: теплое море и солнечная погода в начале октября
В Новороссийске купальный сезон продолжается и в начале октября. Отдыхать на море приходят целыми семьями. Даже утром на пляже немало людей.
«Синоптики не подвели. Бабье лето в Новороссийске выдалось теплым. Вода очень комфортная, шторма нет, светит солнце, будто подталкивая нерешительных окунуться. Туристов сейчас немного, зато местные жители вдоволь наслаждаются теплым морем и с удовольствием принимают солнечные ванны», — рассказала собственный корреспондент Анна Бакулина.
Температура воды у берегов Новороссийска примерно +22 °C, на один градус теплее только в Архипо-Осиповке. Утром у моря можно заметить в основном тех, кто приходит для оздоровления организма. При этом арендатор местного пляжа уже убрал все навесы и зонтики, но это не останавливает отдыхающих, которые сами приносят все необходимое.
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