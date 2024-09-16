Азовское море «сдуло» ветром в Приморско-Ахтарске

На побережье Азовского моря в Ейском и Приморско-Ахтарском районе со стороны суши 16 сентября дует сильный ветер, который угоняет морскую воду от берега.

В результате такого ветрового сгона на городском пляже кромка воды отступила на несколько десятков метров, обнажив морское дно.

Местные жители сравнивают явление ветрового сгона с чаем в блюдце — если на него подуть, то жидкость «отступит» от края блюдца. Обнажившееся морское одно привлекает туристов и охотников за морскими «сокровищами».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило штормовое предупреждение о понижении уровня воды в Азовском море. По данным синоптиков, 15 сентября в Таганрогском заливе в районе Ейска, станицы Должанской и Приморско-Ахтарска происходит сгон воды из-за сильного ветра. В связи с этим, уровень воды в Азовском море понизится до неблагоприятных отметок и ниже.