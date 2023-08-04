Ажабика и Люцифер: список популярных и необычных имен новорожденных опубликовал краевой ЗАГС

В первом полугодии самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали Артем, Александр, Михаил, Максим и Марк. Девочек чаще всего называли Софиями, Евами, Мариями, Алисами и Аннами.

Также много мальчиков получили имена Марк, Мирон, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Лев, Тимофей и Кирилл. В число популярных женских имен вошли Варвара, Виктория, Василиса, Милана, Полина, Арина, Ксения, Анастасия, Мирослава, Александра, Екатерина, Аделина и Вероника.

Самыми оригинальными именами для девочек за первые полгода стали Ажабика, Есфирь, Агата-Ольга, Арнелла, Ирнэлла, Миллиана, Сирин-Изабелла, Суламита, Тейя, Эльпида и Ягона.

Среди мальчиков зарегистрирован Адам-Ибниса, Алтай, Алфей, Багратион, Богдан-Даниэль, Бриллиант, Викар, Вильгельм Вильям, Вирольд, Габриэль Адедайо, Демьян-Константин, Джонатан, Диего, Евстафий, Елефтер, Енисей, Люцифер, Марс, Марсель-Саргис, Нельсон, Орфей, Сафрон, Себастьян, Север, Сармат, Эльбрус, Эниола-Александр, Яков-Прокопий, Яков-Сурия и другие, сообщает управление ЗАГС Краснодарского края.

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