Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

О том, что Азербайджан официально подал заявку для вступления в БРИКС, сообщили в МИД республики.

«Азербайджан направил официальное обращение для вступления в БРИКС», — сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

В начале июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане была принята совместная декларация о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем.

Кроме того, 11 июля на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, который прошел в Санкт-Петербурге, председатель парламента страны Сахиба Гафарова заявила, что Азербайджан хочет стать полноправным участником БРИКС, сообщает ТАСС.

*БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

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