«Аякс» — «Рейнджерс»: расписание футбольных матчей Лиги чемпионов на 7 сентября

Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Завершающие первый тур матчи стартуют в 19:45. Первыми сыграют команды Шотландии, Голландии, Германии и Португалии.

На поле выйдут «Аякс» (Нидерланды) и «Рейнджерс» (Шотландия). Параллельно с ними сыграют «Айнтрахт Ф» (Германия) — «Спортинг» (Португалия).

Затем в 22:00 сыграют 12 команд:

— «Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);

— «Брюгге» (Бельгия) — «Байер» (Германия);

— «Атлетико М» (Испания) — «Порту» (Португалия);

— «Барселона» (Испания) — «Виктория Пльзень» (Чехия);

— «Интер М» (Италия) — «Бавария» (Германия);

— «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Марсель» (Франция).

Лига чемпионов продлится до 10 июля 2023 года. Всего во всемирном соревновании примут участие 78 команд, сообщает «Чемпионат».

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