Автопроизводитель «Москвич» откроет дилерский центр в Новороссийске

Точки продаж и обслуживания автозавода «Москвич» сейчас работают в 25 городах России, в том числе Краснодаре и Сочи.

Компания объявила об открытие новых дилерских центров еще в 16 городах РФ. Они появятся в Новороссийске, Архангельске, Иркутске, Калуге, Курске, Магнитогорске, Петрозаводске, Туле, Чебоксарах, Белгороде, Калининграде, Кирове, Липецке, Твери, Ярославле и Ульяновске.

Планируется, что новые точки продаж «Москвича» откроют уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба автозавода.

В салонах «Москвича» представлены две модели: кроссовер «Москвич 3» (стоимость от 2 млн рублей) и электромобиль «Москвич 3е» (стоимость от 3,9 млн рублей).

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