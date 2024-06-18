Автомошенники похитили 16 машин стоимостью около 10 млн рублей в Краснодаре

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из городской полиции и спецподразделения Росгвардии задержали организатора и двух участников группы автомошенников.

По версии следствия, трое мужчин в возрасте 26 и 39 лет зарегистрировали автосалон и начали предлагать людям, желающим продать свою машину, помощь в поиске покупателей. Злоумышленники вводили в заблуждение клиентов тем, что их автомобиль хочет купить житель другого региона. Жертвам аферы обещали выплатить в качестве задатка 5% от стоимости их автомобиля, а оставшуюся сумму позже передать через представителей компании.

Так, с автовладельцами заключали договор, им выплачивали обещанный аванс, после чего они передавал мошенникам документы и ключи от машин в надежде получить оставшуюся сумму. В итоге ни один клиент этого автосалона не получил всю сумму от продажи своего автомобиля.

Такие сделки проводили в арендованных офисах, которые мошенники регулярно меняли, как и название своей организации.

Завладев чужими автомобилями, мужчины продавали их за половину от рыночной стоимости в других регионах. В итоге мошенники похитили 16 машин, общий ущерб владельцам авто составил порядка 10 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Всех троих мужчин заключили под стражу. В их офисах и домах провели обыски. Предварительное расследование продолжается, сообщает портал «МВД Медиа».

Читайте также: криптоинвестор обманул 17 человек на 34 млн рублей в Сочи.