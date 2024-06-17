Криптоинвестор обманул 17 человек на 34 млн рублей в Сочи

Житель Сочи встречался с клиентами и обещал им большую прибыль от инвестирования на бирже.

Жертвы мошенника отмечали, что при личных встречах 21-летний инвестор был одет в брендовую одежду и приезжал на автомобиле премиум класса. Он рассказывал об особенностях бизнеса в сети и приводил примеры удачных сделок, на которых получалось хорошо заработать.

Деньги аферисту доверили 17 человек, общий ущерб — 34 млн рублей. Установили, что полученные от потерпевших деньги молодой человек не вкладывал в инвестиции, а тратил по своему усмотрению.

Возбудили уголовное дело о краже и мошенничестве, расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

Читайте также: в Краснодаре пенсионер перевел мошенникам 1,2 млн рублей, поверив лжесиловику.