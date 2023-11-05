Автомобильный затор растянулся на 8 км по дороге к морю в Горячем Ключе

На федеральной трассе М-4 «Дон» на участке между Горячим Ключом и Туапсе днем 5 ноября образовались автомобильные заторы.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 17:30, автомобильный затор в направлении моря начинается на 1405-м километре трассе М-4 «Дон» за Горячим Ключом. Длина пробки составляет около 8 км. Для того, чтобы ее проехать, водителям потребуется около 50 минут.

Также автомобильная пробка длиной более 10 км скопилась на Молдаванском перевале в направлении Горячего Ключа. Для того, чтобы ее преодолеть, потребуется более часа.

Всего на участке трассы М-4 «Дон» с 1405-го километра до 1426-го километра водители оставили одну отметку о ДТП и четыре — о дорожных работах.

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