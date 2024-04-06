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Автомобиль такси опрокинулся на крышу после ДТП в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobil-taksi-oprokinulsya-na-kryshu-posle-dtp-v-krasnodare
Автомобиль такси опрокинулся на крышу после ДТП в Краснодаре
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Дорожное происшествие случилось утром 6 апреля на пересечении улиц Уральской и Волжской в микрорайоне ХБК.

Очевидцы прислали интернет-порталу «Кубань 24» видеозапись, на которой видно, что автомобиль службы такси «Яндекс» опрокинулся на крышу после столкновения. Машина занимала одну из полос на проезжей части.

Подробности ДТП на улице Уральской пока неизвестны. Информация уточняется.

Читайте также: легковушка после ДТП на перекрестке протаранила столб в Краснодаре. Авария произошла вечером 5 апреля на пересечении улиц Гимназической и Янковского в краевой столице.

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