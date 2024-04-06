Автомобиль такси опрокинулся на крышу после ДТП в Краснодаре

Дорожное происшествие случилось утром 6 апреля на пересечении улиц Уральской и Волжской в микрорайоне ХБК.

Очевидцы прислали интернет-порталу «Кубань 24» видеозапись, на которой видно, что автомобиль службы такси «Яндекс» опрокинулся на крышу после столкновения. Машина занимала одну из полос на проезжей части.

Подробности ДТП на улице Уральской пока неизвестны. Информация уточняется.

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