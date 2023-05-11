Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Автомобиль инкассаторов загорелся на дороге в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobil-inkassatorov-zagorelsya-na-doroge-v-sochi
Видео t.me/sochitypical

Инкассаторская машина загорелась во время движения 11 мая в 9:01 на улице Пластунской.

Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 9:02. Спасатели прибыли на место в 9:09 и локализовали пожар на площади 6 кв. м.

В 9:12 возгорание в инкассаторском автомобиле полностью ликвидировали. На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара уточняют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что загоревшийся автомобиль в Сочи принадлежит частному лицу, а не инкассаторской службе.

Читайте также: в Сочи загорелся частный дом, огонь охватил 120 кв. метров. Сообщение о возгорании на улице Ландышева в Центральном районе Сочи поступило пожарным 9 мая в 12:28.

Статьи
Остановить деменцию: ученые выяснили, почему пенсионерам полезна музыка
Остановить деменцию: ученые выяснили, почему пенсионерам полезна музыка
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Гайморит: симптомы, причины, лечение
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Синдром Туретта: что это и чем опасно?
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 мая
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Топ-10 продуктов для идеальной кожи
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях