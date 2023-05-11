Автомобиль инкассаторов загорелся на дороге в Сочи

Инкассаторская машина загорелась во время движения 11 мая в 9:01 на улице Пластунской.

Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 9:02. Спасатели прибыли на место в 9:09 и локализовали пожар на площади 6 кв. м.

В 9:12 возгорание в инкассаторском автомобиле полностью ликвидировали. На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара уточняют, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что загоревшийся автомобиль в Сочи принадлежит частному лицу, а не инкассаторской службе.

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