Автоматически продлевать соцвыплаты малоимущим предложили в Госдуме РФ

Общество
Автоматически продлевать соцвыплаты малоимущим предложили в Госдуме РФ
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Законопроект об упрощении порядка предоставления соцпомощи малоимущим семьям и одиноким людям внесли на рассмотрение. 

Авторами инициативы выступили депутат Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. 

Депутаты предложили продлевать социальные выплаты для малоимущих без предоставления заявления, если нет данных об улучшении материального положения. 

Миронов отметил, что многие теряют поддержку от государства из-за того, что не успели вовремя подать заявление по уважительным причинам. Он добавил, что пропуск подачи может быть связан с ухудшением здоровья, а не с улучшением материального положения. 

Депутат убежден, что такой подход нарушает права малоимущих и снижает эффективность системы соцзащиты. 

При этом органы соцзащиты при необходимости могут запросить у людей дополнительные документы о финансовом положении семьи, сообщает 360.ru. 

