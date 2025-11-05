Автоматически продлевать соцвыплаты малоимущим предложили в Госдуме РФ

Законопроект об упрощении порядка предоставления соцпомощи малоимущим семьям и одиноким людям внесли на рассмотрение.

Авторами инициативы выступили депутат Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Депутаты предложили продлевать социальные выплаты для малоимущих без предоставления заявления, если нет данных об улучшении материального положения.

Миронов отметил, что многие теряют поддержку от государства из-за того, что не успели вовремя подать заявление по уважительным причинам. Он добавил, что пропуск подачи может быть связан с ухудшением здоровья, а не с улучшением материального положения.

Депутат убежден, что такой подход нарушает права малоимущих и снижает эффективность системы соцзащиты.

При этом органы соцзащиты при необходимости могут запросить у людей дополнительные документы о финансовом положении семьи, сообщает 360.ru.

