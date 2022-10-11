Автоконцерн Nissan передаст в госсобственность все российские активы
Российские активы Nissan перейдут в ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу РФ.
В частности, речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.
«Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ», — сообщили в Минпромторге.
Передача завода в Санкт-Петербурге предполагает сохранение его работоспособности и около 2 тыс. рабочих мест. Обслуживание автомобилей Nissan в России после продажи и поставку запчастей будет осуществлять «АвтоВАЗ».
При этом в министерстве уточнили, что сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет, сообщает РИА «Новости».
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