Автоконцерн Nissan передаст в госсобственность все российские активы

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Российские активы Nissan перейдут в ФГУП «НАМИ», подведомственного Минпромторгу РФ.

В частности, речь идет о производственных и научно-исследовательских мощностях Nissan в Санкт-Петербурге, а также центре продаж и маркетинга в Москве.

«Исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ», — сообщили в Минпромторге.

Передача завода в Санкт-Петербурге предполагает сохранение его работоспособности и около 2 тыс. рабочих мест. Обслуживание автомобилей Nissan в России после продажи и поставку запчастей будет осуществлять «АвтоВАЗ».

При этом в министерстве уточнили, что сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение шести лет, сообщает РИА «Новости».

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