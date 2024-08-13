Автокинотеатр появится на улице Обрывной в Краснодаре на месте бывшего авторынка

Речь идет о новой событийной площадке в краевой столице, которую построят на месте пустыря и заброшенных помещений популярного когда-то авторынка «на Мясухе».

По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольги Ольшанской, на улице Обрывной предусмотрели территорию для автокинотеатра. Таким образом горожане смогут провести досуг и посмотреть кино на большом экране прямо в своем автомобиле.

Также здесь построят большую парковку, появятся амфитеатр, фудкорт, оборудуют детские зоны и пространство для музыкальных и гастрономических мероприятий.

По завершению строительных работ краснодарцам представят план мероприятий на ближайший год.

«Мы подготовим план, куда все наши тематические мероприятия включим, в том числе обязательно проведем гастрофестиваль и, возможно, масштабные винные ярмарки, — цитирует Ольгу Ольшанскую телеканал «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», охраняемое «пространство притяжения» на Обрывной появится в декабре в Краснодаре. По словам главы краевого центра Евгения Наумова, на месте пустыря в 5 га оборудуют событийную площадку. Появится здесь и зеленая зона площадью 5,5 га — итого возникнет около 10 га территории для отдыха.