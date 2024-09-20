Автофестиваль с тюнингованными машинами пройдет на Арбате в Краснодаре

Фестиваль «Автокультура» проведут 21 сентября с 18:00 на улице имени Чапаева.

На мероприятии представят более 20 тюнингованных машин. Любители редких и уникальных машин смогут познакомиться с автовладельцами и сделать запоминающиеся фотографии. Гости автовыставки познакомятся с каждой моделью, получат советы от опытных автомобилистов.

Мероприятие «Автокультура» пройдет в рамках фестиваля «Краснодар — Дом молодежи». Организатором выступает городское управление по делам молодежи совместно с Домом молодежи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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