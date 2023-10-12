Автоэксперт Зиманов уточнил, когда нужно сменить летнюю резину на зимнюю

В последние дни в Европейской части России резко похолодало. Ночные заморозки добрались даже до Краснодарского края.

На фоне морозов на дорогах начал появляться гололед, поэтому у многих водителей встал вопрос с заменой летней резины на автомобилях. Автоэксперт, доцент кафедры по эксплуатации автотранспорта МАДИ Лев Зиманов призвал владельцев машин пока не торопиться с заменой шин.

«Поводом к замене летней автомобильной резины на зимнюю должен быть не первый гололед, а падение температуры воздуха ниже +5 °C в те моменты, когда вы используете автомобиль», — рассказал он.

По его словам, если слишком рано «переобуться», то можно столкнуться с неприятными последствиями. Так, при температуре выше +5 °C зимние шины будут быстрее изнашивать. А при +10 °C зимняя резина будет иметь плохой тормозной путь, сообщает радио Sputnik.

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