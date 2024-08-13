Автоэксперт Васильев рассказал об опасности китайских поддержанных машин

На рынке автомобилей с пробегом есть модели китайских брендов, не прошедших адаптацию к российским реалиям.

Автоэксперт Егор Васильев рассказал, сначала перед покупкой следует осмотреть кузов на наличие сколов лакокрасочного покрытия, ржавчины и трещин. Важно оценить состояние кузова под обивкой, ковриками и в нише запасного колеса. Найденные недостатки могут послужить поводом для торга.

Затем надо проверить состояние днища автомобиля, рассказал специалист. Также следует осмотреть подвески на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков.

Важно не забывать оценивать состояние двигателя. Так, если установлен вариатор или робот, то следует обратиться за диагностикой в мастерскую. По словам автоэксперта, китайские автомобили с пробегом лучше покупать у официального дилера, сообщает 360.ru, ссылаясь на «Прайм».

Читайте также: цены на автомобили в России могут снова резко вырасти.