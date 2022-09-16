Автоэксперт: в этом сезоне зимние шины подорожают на 5-7%
Автоэксперт Максим Ракитин назвал причины изменения цен на зиминие шины в большую сторону
По словам специалиста, рост стоимости зимней резины вероятно составит 5-7%. Специалист добавил, что это обыденное явление. Покупать шины надо, но когда будет удобно.
«Следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики. Но надо иметь в виду, что сезон начинается тогда, когда средняя температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Продавцы это понимают, и обычно они поднимают цены на пять-семь процентов», — сообщил автоэксперт.
Второй причиной изменения цен на «резину» может стать дефицит. По его словам, в России налажено достаточно мощное производство зимних шин, организован параллельный импорт. Будет ли предложение соответствовать спросу — пока неизвестно, сообщает Sputnik.
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