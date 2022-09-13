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С 13 сентября в России стоимость ОСАГО выросла на четверть, но не для всех

Общество
13.09.2022 13:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-13-sentyabrya-v-rossii-stoimost-osago-vyrosla-na-chetvert-no-ne-dlya-vseh
С 13 сентября в России стоимость ОСАГО выросла на четверть, но не для всех
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Страховой полис ОСАГО подорожал для так называемых «аварийных» водителей. Это связано с ростом цен на запчасти.

С 13 сентября коридор базового тарифа расширен на 26% в обе стороны. Благодаря данному решению страховщики смогут учитывать индивидуальные риски каждого водителя. Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться в диапазоне от 1 тыс. 646 рублей до 7 тыс. 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

С 13 сентября водители с меньшими рисками смогут получить более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в основном на стоимости полисов для аварийных водителей, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Читайте также: страховщики России с 11 сентября начнут указывать стоимость ремонта аналоговыми запчастями.

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