С 13 сентября в России стоимость ОСАГО выросла на четверть, но не для всех

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Страховой полис ОСАГО подорожал для так называемых «аварийных» водителей. Это связано с ростом цен на запчасти.

С 13 сентября коридор базового тарифа расширен на 26% в обе стороны. Благодаря данному решению страховщики смогут учитывать индивидуальные риски каждого водителя. Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться в диапазоне от 1 тыс. 646 рублей до 7 тыс. 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.

С 13 сентября водители с меньшими рисками смогут получить более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в основном на стоимости полисов для аварийных водителей, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

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