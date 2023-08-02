Автоэксперт рассказал, каких ситуаций надо избегать при заправке машины в жару

В жаркую погоду следует соблюдать осторожность при заправке, так как бензин легковоспламеняющаяся жидкость.

Автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что в жару опасно ездить, держа бак пустым, то есть «на парах», поскольку бензин может вскипеть из-за разгоряченного бензонасоса.

«У меня была такая ситуация во время путешествия по Дагестану. Когда бензин вскипает и в газообразном виде вырывается из бензобака, это, мягко говоря, весьма неприятный спецэффект. Парообразный бензин может и вспыхнуть», — сообщил специалист.

Кроме того, эксперт предупредил, что нельзя заливать слишком много бензина. Так, на заправке можно залить дополнительные литры после отсечки пистолета. От этого эксперт предостерег автовладельцев.

«Главное, не занимайтесь странным делом, когда все отщелкнуло, а вы продолжаете наливать и наливать до тех пор, пока из горловины бензобака топливо не польется. Зачем это делать? Чтобы что? Чтобы проехать на лишнем литре лишние десять километров? Это не даст результата, но может быть опасно», — цитирует Шапарина радио Sputnik.

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