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Автоэксперт рассказал, как оспорить штрафы за нарушения на заснеженной дороге

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtoekspert-rasskazal-kak-osporit-shtrafy-za-narusheniya-na-zasnezhennoj-doroge
Автоэксперт рассказал, как оспорить штрафы за нарушения на заснеженной дороге
Фото Юлии Симатовой, «Кубань 24»

Несмотря на снег на дорогах, нарушать требования разметки нельзя, но штраф за пересечение сплошной можно оспорить, считает автоэксперт Александр Холодов.

Снег на проезжей части может стать обоснованием для обжалования штрафа за нарушения, но аргумент, что сплошную не было видно, не всегда срабатывает, отметил Холодов.

«Если на дороге лежит снег, то на фото не будет видно нарушения. Если штраф все-таки назначен, то у автомобилиста есть достаточно большой шанс оспорить его в суде. Но это только в том случае, если автомобилисту вменяют лишь нарушение требований разметки — перестроение без выезда на встречную полосу там, где это не запрещено ничем, кроме разметки», — уточнил эксперт.

Если помимо разметки водитель нарушил другие требования ПДД, то штрафа он не избежит, добавил Холодов.

«За выезд на встречную полосу там, где две и более полосы в каждую сторону, будут штрафовать – здесь все очевидно, и разметка не нужна, такой запрет установлен пунктом 9.2 ПДД. Полоса для общественного транспорта тоже выделена не только разметкой, но и знаками», — цитирует Александра Холодова радио Sputnik.

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