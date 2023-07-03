Автоэксперт объяснил, что необходимо сделать летом перед путешествием на машине

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что нужно пройти ТО и не забыть скачать офлайн-карту.

Эксперт считает, что нельзя отправляться в путешествие спонтанно. Так, нужно проверить исправность тормозов, наличие фреона и прочее.

«Если автомобиль осмотрят специалисты, это поможет избежать неприятностей и сделает путешествие беззаботным и безопасным. Нужно дифференцировать подготовку автомобиля в зависимости от направления: кто-то едет в горы, кто-то — к морю, кто-то будет ехать по бездорожью, а кто-то — просто по трассе и асфальту», — отметил Хайцеэр.

Специалист напомнил о лобовом стекле и необходимости стеклоочистителя в автомобиле.

«При большой скорости на лобовое стекло налипает огромное количество насекомых, поэтому желательно залить в бачок стеклоомывателя специальную летнюю жидкость или добавить туда немного стирального порошка», — порекомендовал эксперт.

Также он подчеркнул, что перед поездкой надо заранее спланировать маршрут и изучить его местность. Специалист добавил, что онлайн-карты уступают офлайн, так как последние не зависят от интернет-связи и будут функционировать в труднодоступных местах. Кроме того, он посоветовал взять бумажные карты, если возникнут проблем с навигатором.

«Заранее спланируйте места стоянок, ночевок, может быть, даже места питания. Неплохо посмотреть отзывы туристов, когда бывают пробки, может быть, где-то идут ремонтные работы и нужно заранее найти пути объезда», — предупредил специалист.

Помимо этого, эксперт посоветовал взять с собой канистру бензина, если в пути будут большие перерывы между заправками, сообщает радио Sputnik.

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