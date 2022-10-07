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Автоэксперт: мифы об отечественном автопроме уже лет десять, как неактуальны

Общество
07.10.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtoekspert-mify-ob-otechestvennom-avtoprome-uzhe-let-desyat-kak-neaktualny
Автоэксперт: мифы об отечественном автопроме уже лет десять, как неактуальны
Фото Malte Luk, pexels.com

По словам автоэксперта, приобретая новую машину, часть водителей не решается сделать выбор в пользу отечественного транспорта, поскольку руководствуется устаревшими стереотипами.

Некоторые водители привыкли думать, что иномарка с пробегом лучше, чем новый российский автомобиль. Но такие  мифы об отечественном автопроме уже лет 10, как неактуальны, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Мы живем в плену старых стереотипов. Довольно часто автомобили Lada критикуют те люди, которые лет 20 или 30 не садились за руль машины, выпущенной в России. Последний раз они ездили еще на «Жигулях». Но не надо сравнивать то, что было много лет назад, и то, что происходит сегодня», — рассказал автоэсперт.

Он отметил, что в последние 10 лет продукция «АвтоВАЗа» вышла на мировой уровень. Но нужно учитывать, что в России в основном производят бюджетные машины. От них не стоит ожидать оснащения всеми современными вспомогательными системами.

«Когда вы пересаживаетесь на отечественный автомобиль после иностранного, никакая специальная подготовка ни вам, ни автомобилю не нужна. Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного», — цитирует эксперта радио Sputnik.

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