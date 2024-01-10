Автоэксперт Кадаков объяснил, как правильно прогреть машину зимой

В Краснодарском крае резко похолодало. Морозная погода заставляет автомобилистов вспомнить о необходимости прогревать двигатель и салон машины.

По словам автоэксперта Максима Кадакова, при температуре -10…-15 °С стоит завести двигатель и ждать 2-3 минуты, пока дернется стрелка температуры охлаждающей жидкости.

«Это значит, что охлаждающая жидкость прогрелась, и масло более-менее прогрелось. Потом я начинаю движение на невысоких скоростях, то есть очень плавный разгон. Спокойно, медленно едем. Такая легкая нагрузка, с одной стороны, двигателю не вредит, а с другой — он при этом быстрее прогревается и выходит на правильный температурный режим», — объяснил эксперт.

Нет единственного и универсального метода прогрева салона, так как разные автомобили имеют различные системы отопления, отметил специалист. Поэтому стоит внимательно ознакомиться с инструкцией от производителя. Так, владельцы автомобилей с автоматическим климат-контролем могут просто нажать кнопку, выбрать нужную температуру, и автомобиль самостоятельно выберет оптимальную программу прогрева.

«На машинах с простой системой отопления (с ручным управлением) нужно действовать дедовским способом. Сначала я выключаю подачу воздуха и завожу двигатель, чтобы он поработал на обогрев самого себя и охлаждающей жидкости, которая помогает нам обогревать салон, потому что именно она доносит тепло до теплообменника. Когда двигатель чуть-чуть поработает, я включаю вентилятор на самую маленькую скорость. А по мере прогрева эту скорость увеличиваю», — поделился опытом Максим Кадаков.

Также эксперт рекомендует в первую очередь направлять потоки теплого воздуха на лобовое и передние боковые стекла, чтобы они быстрее разморозились. Он предупредил, что при ограниченной видимости лучше воздержаться от поездки, сообщает радио Sputnik.

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