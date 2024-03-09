Автоэксперт Хайцеэр: китайские автомобили могут подешеветь в России

На рынке появляется все больше автомобилей из Китая, а спрос всегда выгоден для потребителя.

Из-за того, что возникает конкуренция, производители вынуждены внимательно следить за предпочтениями покупателей и снижать цены, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Конкуренция между производителями может дать пусть небольшое, но снижение цен. Этот сектор рынка сегодня фактически профицитный, а у китайских компаний большие планы. Им надо занимать эту нишу, повышать продажи в общем объеме. Идет условный диалог покупателя с продавцом, где продавец следит за выбором покупателя и старается удержать его, продать именно свои автомобили», — считает автоэксперт.

Специалист также отметил, что покупатели могут рассчитывать на сезонные скидки.

«Мы уже получаем какие-то более интересные предложения, чем в прошлом году. Есть скидки, подарки. Можно выгадать 100–150 тыс. рублей», — отметил Хайцеэр.

По его словам, серьезно упасть в цене китайские автомобили не могут — есть и другие факторы, которые влияют на их стоимость.

«Глобального снижения, конечно, не произойдет. Потому что у нас есть логистика, таможни, пошлины, утилизационные сборы, и все это существенно влияет на цену в том числе. Даже возможная локализация производства и переход на крупноузловую сборку вряд ли смогут существенно удешевить китайские автомобили», — цитирует Яна Хайцеэра радио Sputnik.

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