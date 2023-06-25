«Автодор»: на трассе М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях сохраняется ограничение движения

Трасса была перекрыта из-за попытки мятежа ЧВК «Вагнер» накануне в нескольких регионах.

«До 10 утра просим воздержаться от поездок по М-4 «Дон» в Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за ситуации с ЧВК «Вагнер» трассу М-4 «Дон» (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск) перекрывали в Ростовской области и на границах Липецкой и Воронежской областей с утра 24 июня. Кроме того, водителей просили не ехать по трассе М-2 «Крым», ограничивали движение и на нескольких мостах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», захватившие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня начали освобождать территорию.