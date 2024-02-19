Автодор: на трассе М-4 «Дон» ожидается мокрый снег

Днем 19 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон» ожидается мокрый снег, сообщила пресс-служба «Автодор».

«Зимняя дорога требует от водителя повышенной концентрации и внимания, даже если не идет снег. Не спешите, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон. Соблюдайте безопасную дистанцию. Выбирайте оптимальную скорость потока и следите за рекомендациями на информационных табло», — говорится в сообщении.

По данным Краснодарского ЦГМС, на территории края будет облачно, с прояснениями, местами ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер будет дуть северо-западный, северный, 3–8 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем воздух прогреется до +1…+6 °С.

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