Автодилеры рассказали, какие китайские машины появились в России в 2023 году

За прошлый год на автомобильный рынок РФ вышли 19 новых китайских брендов. Таким образом их общее число на российском авторынке достигло 29.

Так, за прошлый год представительство в стране получили следующие китайские автобренды:

Jaecoo,

Jetour,

Baic,

Kaiyi,

Voyah,

Livan,

Ora,

Forthing,

Skywell,

SWM,

Honqgi,

Dongfeng,

Li Xiang,

Haima,

Jetta,

Wey,

Aito,

Rising,

Venucia.

В числе остальных официальных дилеров из Китая, доступных сейчас в России, марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC.

Если учитывать не только автомобили, которые поставляются в РФ официально, то общее количество китайский брендов в стране — более 55.

По информации «Автостата», на российском рынке легковушек за 2023 год лидирует «АвтоВАЗ», следом за ним в топ-5 попали лишь китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года на треть выросла доля китайских машин на авторынке Кубани.