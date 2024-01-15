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Автодилеры рассказали, какие китайские машины появились в России в 2023 году

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtodilery-rasskazali-kakie-kitajskie-mashiny-poyavilis-v-rossii-v-2023-godu
Автодилеры рассказали, какие китайские машины появились в России в 2023 году
Автодилеры рассказали, какие китайские машины появились в России в 2023 году

За прошлый год на автомобильный рынок РФ вышли 19 новых китайских брендов. Таким образом их общее число на российском авторынке достигло 29.

Так, за прошлый год представительство в стране получили следующие китайские автобренды:

  • Jaecoo,
  • Jetour,
  • Baic,
  • Kaiyi,
  • Voyah,
  • Livan,
  • Ora,
  • Forthing,
  • Skywell,
  • SWM,
  • Honqgi,
  • Dongfeng,
  • Li Xiang,
  • Haima,
  • Jetta,
  • Wey,
  • Aito,
  • Rising,
  • Venucia.

В числе остальных официальных дилеров из Китая, доступных сейчас в России, марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC.

Если учитывать не только автомобили, которые поставляются в РФ официально, то общее количество китайский брендов в стране — более 55.

По информации «Автостата», на российском рынке легковушек за 2023 год лидирует «АвтоВАЗ», следом за ним в топ-5 попали лишь китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года на треть выросла доля китайских машин на авторынке Кубани.

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