Автодилеры рассказали, какие китайские машины появились в России в 2023 году
За прошлый год на автомобильный рынок РФ вышли 19 новых китайских брендов. Таким образом их общее число на российском авторынке достигло 29.
Так, за прошлый год представительство в стране получили следующие китайские автобренды:
- Jaecoo,
- Jetour,
- Baic,
- Kaiyi,
- Voyah,
- Livan,
- Ora,
- Forthing,
- Skywell,
- SWM,
- Honqgi,
- Dongfeng,
- Li Xiang,
- Haima,
- Jetta,
- Wey,
- Aito,
- Rising,
- Venucia.
В числе остальных официальных дилеров из Китая, доступных сейчас в России, марки Chery, Geely, Omoda, FAW, Changan, Haval, JAC, Exeed, Tank и GAC.
Если учитывать не только автомобили, которые поставляются в РФ официально, то общее количество китайский брендов в стране — более 55.
По информации «Автостата», на российском рынке легковушек за 2023 год лидирует «АвтоВАЗ», следом за ним в топ-5 попали лишь китайские бренды: Chery, Haval, Geely и Changan, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с начала года на треть выросла доля китайских машин на авторынке Кубани.