С начала года на треть выросла доля китайских машин на авторынке Кубани

Китайские автомобили занимают порядка половины рынка транспорта в ЮФО.

На Кубани за 11 месяцев этого года на учет встали свыше 25,6 тыс. новых автомобиля китайских производителей. В общем они занимают 54% рынка, что на 30% больше показателей прошлого года.

Наиболее популярным брендом в Краснодарском крае стал Haval. Производитель увеличил свою долю на Кубани с 7% до 13%. На втором месте — Chery с долей в 11%. Компания не смогла увеличить долю. На третьем месте — Geely, доля которого выросла с 4% до 7%.

Продажи китайских машин всех брендов выросли на 40%, отметила руководитель департамента маркетинга «Юг-Авто Холдинг» Наталья Кобелева.

«На Юге РФ стабильный интерес держится к известным брендам: Haval, Chery, Geely, Changan, и растет спрос на новые: Omoda, Tank, Kaiyi, Baic, Livan», — цитирует эксперта «РБК Краснодар».

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