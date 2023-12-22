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С начала года на треть выросла доля китайских машин на авторынке Кубани

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-na-tret-vyrosla-dolya-kitajskih-mashin-na-avtorynke-kubani
С начала года на треть выросла доля китайских машин на авторынке Кубани
Фото китайские-автомобили.рф

Китайские автомобили занимают порядка половины рынка транспорта в ЮФО.

На Кубани за 11 месяцев этого года на учет встали свыше 25,6 тыс. новых автомобиля китайских производителей. В общем они занимают 54% рынка, что на 30% больше показателей прошлого года.

Наиболее популярным брендом в Краснодарском крае стал Haval. Производитель увеличил свою долю на Кубани с 7% до 13%. На втором месте — Chery с долей в 11%. Компания не смогла увеличить долю. На третьем месте — Geely, доля которого выросла с 4% до 7%.

Продажи китайских машин всех брендов выросли на 40%, отметила руководитель департамента маркетинга «Юг-Авто Холдинг» Наталья Кобелева.

«На Юге РФ стабильный интерес держится к известным брендам: Haval, Chery, Geely, Changan, и растет спрос на новые: Omoda, Tank, Kaiyi, Baic, Livan», — цитирует эксперта «РБК Краснодар».

Читайте также: дилеры прогнозируют рост цен на автомобили до 25% в 2024 году.

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