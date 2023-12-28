«Автобусы желаний» начали курсировать на улицах Сочи

Празднично оформленные автобусы будут возить пассажиров на курорте все новогодние праздники — до 8 января.

«Автобусы желаний» украсят светящимися гирляндами, яркими наклейками, а в их салонах будут играть новогодние песни. Их можно будет увидеть на маршрутах: № 105Э, 87, 551 и 92.

Кроме того, 29 декабря в общественном транспорте курорта проведут флешмоб «Новый год в автобусе», во время которого пассажиров с Новым годом будет поздравлять Дед Мороз, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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