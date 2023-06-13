Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Автобус сбил семилетнего мальчика, который перебегал через Пионерский проспект в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobus-sbil-semiletnego-malchika-kotoryj-perebegal-cherez-pionerskij-prospekt-v-anape
Автобус сбил семилетнего мальчика, который перебегал через Пионерский проспект в Анапе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария произошла 12 июня около 19:00 на Пионерском проспекте в районе здравницы «Северное сияние».

По предварительным данным, автобус марки «Лиаз» сбил семилетнего мальчика, который без сопровождения перебегал дорогу в неустановленном месте. Известно, что мальчик приехал на отдых из республики Коми.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу, сообщает «Анапское Черноморье» в Telegram.

Читайте также: восемь автомобилей столкнулись в массовом ДТП в тоннеле в Сочи.

Статьи
Как рассчитать свою ежедневную норму калорий
Как рассчитать свою ежедневную норму калорий
Диетолог Кабанов: 2-3 ложки майонеза в день помогут организму насытиться полезными жирами
Диетолог Кабанов: 2-3 ложки майонеза в день помогут организму насытиться полезными жирами
Стать донором крови: как правильно подготовиться и где сдавать в Краснодарском крае
Стать донором крови: как правильно подготовиться и где сдавать в Краснодарском крае
Не просто укус: инфекционист рассказал, какие заболевания могут разносить комары
Не просто укус: инфекционист рассказал, какие заболевания могут разносить комары
10 продуктов, богатых калием
10 продуктов, богатых калием
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях