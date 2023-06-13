Автобус сбил семилетнего мальчика, который перебегал через Пионерский проспект в Анапе

Авария произошла 12 июня около 19:00 на Пионерском проспекте в районе здравницы «Северное сияние».

По предварительным данным, автобус марки «Лиаз» сбил семилетнего мальчика, который без сопровождения перебегал дорогу в неустановленном месте. Известно, что мальчик приехал на отдых из республики Коми.

В результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали в городскую больницу, сообщает «Анапское Черноморье» в Telegram.

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