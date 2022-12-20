Автобус насмерть сбил женщину в Сириусе

Смертельное ДТП произошло 19 декабря около 20:00 на улице Каспийской около остановки «Зорька».

По предварительной информации, 45-летний водитель автобуса допустил наезд на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба отдела УВД по ФТ Сириус.

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