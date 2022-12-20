Автобус насмерть сбил женщину в Сириусе
Происшествия
20.12.2022 09:50
Смертельное ДТП произошло 19 декабря около 20:00 на улице Каспийской около остановки «Зорька».
По предварительной информации, 45-летний водитель автобуса допустил наезд на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.
В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба отдела УВД по ФТ Сириус.
Читайте также: водитель иномарки погиб, вылетев с дороги в лесополосу в Краснодарском крае. Авария произошла 19 декабря около 16:30 на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.
Популярные новости
- Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
- С 1 января в ККБ № 1 в Краснодаре начнут проводить неонатальный скрининг
- Погребение знатной женщины сарматского периода нашли археологи в Динском районе
- По местам жизни и творчества писателей: литературный квест пройдет в Краснодаре
- Кубанские вина завоевали золотые медали на международном конкурсе в Израиле
- Педофила приговорили к 16 годам колонии в Адыгее