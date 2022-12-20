Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Автобус насмерть сбил женщину в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobus-nasmert-sbil-zhenshhinu-v-siriuse
Видео t.me/chp_sochi

Смертельное ДТП произошло 19 декабря около 20:00 на улице Каспийской около остановки «Зорька».

По предварительной информации, 45-летний водитель автобуса допустил наезд на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в непредназначенном для этого месте.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба отдела УВД по ФТ Сириус.

Читайте также: водитель иномарки погиб, вылетев с дороги в лесополосу в Краснодарском крае. Авария произошла 19 декабря около 16:30 на трассе Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
  2. С 1 января в ККБ № 1 в Краснодаре начнут проводить неонатальный скрининг
  3. Погребение знатной женщины сарматского периода нашли археологи в Динском районе
  4. По местам жизни и творчества писателей: литературный квест пройдет в Краснодаре
  5. Кубанские вина завоевали золотые медали на международном конкурсе в Израиле
  6. Педофила приговорили к 16 годам колонии в Адыгее
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях