Автобус Черноморское — Новороссийск насмерть сбил женщину перед Крымским мостом
Происшествия
26.08.2024 11:02
Смертельное ДТП произошло утром 25 августа на трассе «Новороссийск — Керчь» в Крыму.
По предварительным данным, рейсовый автобус «Черноморское — Новороссийск» сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте.
В результате аварии пешеход скончалась от полученных травм. В автобусе никто не пострадал.
Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
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