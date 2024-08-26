Автобус Черноморское — Новороссийск насмерть сбил женщину перед Крымским мостом

Смертельное ДТП произошло утром 25 августа на трассе «Новороссийск — Керчь» в Крыму.

По предварительным данным, рейсовый автобус «Черноморское — Новороссийск» сбил женщину, которая перебегала проезжую часть в неположенном месте.

В результате аварии пешеход скончалась от полученных травм. В автобусе никто не пострадал.

Проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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