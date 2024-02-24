Австралия ввела санкции против Газманова, Расторгуева, Киркорова и Баскова

Австралия 24 февраля обновила свой список с санкциями против граждан и компаний разных стран. Перечень опубликован на сайте департамента иностранных дел и торговли страны.

Канберра ввела целевые финансовые и визовые санкции в отношении 55 российских граждан и 37 организаций.

Так, в новом списке в числе прочих оказались певцы Николай Расторгуев, Олег Газманов, Филипп Киркоров и Николай Басков.

Под санкции Австралии также попали руководители российских регионов: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Мордовии Артем Здунов.

В санкционном перечне оказались и российские сенаторы Людмила Нарусова, Виктор Кресс, Александр Некрасов и Валерий Пономарев, сообщает RT.

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