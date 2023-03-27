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Авиарейсы в Каппадокию могут запустить из Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/aviarejsy-v-kappadokiyu-mogut-zapustit-iz-sochi
Авиарейсы в Каппадокию могут запустить из Сочи
Фото Skitterphoto, pixabay.com

Три российские авиакомпании — Nordwind, S7 и Red Wings получили от властей Турции допуск на полеты в Каппадокию. Информация об этом содержится в документах Росавиации.

У компании Red Wings есть разрешение на полеты в Каппадокию не только из Москвы, но и из Сочи, Краснодара, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону.

В данный момент рейсов из России в Каппадокию не выполняют. Когда на этот курорт начнут совершать полеты пока неизвестно. Власти России и Турции договорились о запуске рейсов в Каппадокию в феврале, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: аэропорт Сочи перешел на новое расписание полетов. С 26 марта в воздушной гавани курорта запустили весенне-летний сезон.

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