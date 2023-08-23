Авиарейс из Омска в Сочи задержан более чем на 10 часов

Три авиарейса авиакомпании «Якутия» 23 августа задерживаются в аэропортах Красноярска, Новосибирска и Омска.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. Карбышева более чем на 10 часов задержан вылет авиарейса авиакомпании «Якутия» в Сочи. Посадки на рейс ждет 81 пассажир, в том числе — 9 детей.

В аэропорту Красноярска на 13 часов задержан рейс в Улан-Удэ, в аэропорту Новосибирска — на 11 часов в Нерюнгри.

Прокуратура держит соблюдение прав пассажиров в связи с задержками авиарейсов в Сочи и по другим направлениям под контролем, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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