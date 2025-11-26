Авиаперевозчик S7 прекратил прямые рейсы в Геленджик из Москвы и Новосибирска

Компания S7 Airlines на неопределенный срок исключила из маршрутной сети полеты в Геленджик из столицы и сибирского мегаполиса, сконцентрировав ресурсы на перелетах в Краснодар.

Летом воздушная гавань города-курорта возобновила работу после трехлетнего перерыва. В июле S7 возобновила прямое авиасообщение Москвы и Новосибирска с Геленджиком.

Свое новое решение о прекращении рейсов в город-курорт представители авиакомпании объяснили необходимостью оптимизации маршрутной сети в условиях сложной транспортной логистики.

«Несколько лет логистика из Москвы, Новосибирска и других городов в большую часть Краснодарского края была крайне сложной. Стремясь максимально удовлетворить спрос, мы сосредоточились на максимально удобном пункте для дальнейших передвижений по Краснодарскому краю и в Крым — аэропорте Краснодара», — уточнили в S7.

Пассажиры уже столкнулись с последствиями нововведения. Семья из Новосибирска, купившая билеты на декабрьский рейс в Геленджик, получила сообщение об отмене перелета. Их перебронировали на авиарейс в Краснодар того же дня.

Сейчас прямое авиасообщение между Новосибирском и Геленджиком полностью отсутствует. Пассажиры из Москвы по-прежнему могут воспользоваться услугами других перевозчиков — «Аэрофлота» и Utair.

При этом представители S7 не исключают пересмотра своего решения в будущем. Возврат геленджикского направления в расписание может произойти уже летом 2026 года при условии роста пассажирского спроса, сообщает ТАСС.

