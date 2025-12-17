Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Краснодара в Тюмень

Первый полет из краевой столицы запланирован на 24 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Прямое авиасообщение с Тюменью будет осуществляться каждую среду. Вылетать из Краснодара судно будет в 11:45. Время в пути составит 4 часа 15 минут.

«Краснодар — город солнца и тепла. Но в канун Нового года так хочется оказаться в настоящей снежной сказке. Если вы давно мечтали увидеть настоящую зиму — самое время планировать путешествие в Сибирь», — сообщает пресс-служба авиагавани краевой столицы в Telegram.

Читайте также: компания «Азимут» в марте 2026 года откроет рейсы из Сочи в Саудовскую Аравию. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Для перевозки пассажиров будут использоваться воздушные суда SSJ-100. Общее время в пути от Сочи до столицы Саудовской Аравии составит 4 часа 5 минут.

Подпишись, здесь всегда интересно.